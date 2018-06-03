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«Миссис Мира-2018» погибла в автокатастрофе

04.06.2018 08:33 — Разное | ОНТ  
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Такси, в котором ехала 30-летняя Сания Шакирова, врезалось в кладбищенскую ограду.

Авария произошла 2 июня. Сообщается, что водитель такси потерял управление и не смог предотвратить столкновение со стеной, ограждающей кладбище. Всего в машине находилось три человека. Водитель и второй пассажир были госпитализированы, а Шакирова скончалась на месте.

В апреле этого года кыргыстанка Сания Шакирова победила на международном конкурсе красоты Miss Universe Beauty-2018 в номинации «Missis World». У неё осталось трое детей.

 
 
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​Такси, в котором ехала 30-летняя Сания Шакирова, врезалось в кладбищенскую ограду.
 
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