Корсеты, лаковая кожа и красный цвет. Стилист о сексуальных модных трендах лета-2018

Это лето порадует нас как новыми трендами, так и возвращением старых. Самые смелые модницы замиксуют комплекты в духе новых девяностых, а те, кто не любит рисковать, найдут вдохновение в модной пастельной палитре.

Найти свой тренд нам поможет стилист Екатерина Болотова. Цвета, принты и необходимые для создания модных луков вещи — в нашем свежем материале.

Форма и фактура

Кроше

Сумки-авоськи, макраме, связанные крючком топы — все, что встречалось в 90-х на страницах журнала «Хозяюшка» в разделе «Сделай сама», сегодня на пике популярности. Счастливым обладательницам таких вещей рекомендуется создавать комплекты в духе эклектики, сочетая их со строгой или рокерской одеждой.

Saint Laurent



Sonia Rykiel

Лаковая кожа

Тренд, отлично вписывающийся в реалии белорусского лета. В этом сезоне модными будут плащи-дождевики из лаковой кожи. Основное отличие нынешнего тренда от тренда конца 90-х — цвет. Нежные, теплые, мягкие оттенки в глянце будут смотреться свежо и смело.

MSGM



KIKO ARAI & HIANDRA MARTINEZ for CALVIN KLEIN

Острый ворот

Тренд для любителей стиля 70-х или гламурного вампиризма. Острый ворот вернулся в моду благодаря дизайнерам Acne Studios и Ellery, чему я несказанно рада. Эта маленькая деталь может превратить любой скучный офисный образ в «look с обложки».



Ellery

Joseph

Вещи

Жилет

Самый бюджетный способ сделать апгрейд гардероба — прикупить жилет. Многослойные комплекты не теряют актуальности, а жилет поможет создать динамичный городской образ.

Giambattista



Valli Phillip Lim

Корсет

Один из самых нашумевших трендов нулевых возвращается! Уже этой зимой корсеты носили с худи, поверх футболок или как самостоятельную единицу. Пережив холода, корсет остается на летний сезон и будет уместен в ироничных комплектах секс+спорт.

Prada



Marni

Тренч

Европейское лето нечасто радует жаркой погодой, поэтому без легкого тренча в гардеробе не обойтись. В этом сезоне тренч уходит от классики — гипертрофируется форма, появляется деталировка, драпировка или рюши.



Loewe



Victoria Beckham

Принты

Крупные лого

Тренд на крупное лого сложно назвать новым. Третий сезон футболки с надписью Gucci или шубы с орнаментом Fendi на пике популярности. Модные критики пророчат долгую жизнь этому модному веянию, ведь «логомания» как нельзя лучше вписывается в лейтмотив моды — ностальгия по девяностым.



Gucci



Lanvin

Фотопринт

«Фотообои» на ткани — модный привет из 2000-х. В этом сезоне принт будет везде: на платьях, белье, плащах, сумках и даже туфлях. В общем, выбирай то, что нравится, и вплетай в свой гардероб.



Balenciaga

Undercover

Цветочный принт

Цветы на пике популярности. Крупные и мелкие, цветные и в монохроме, вышитые и приклеенные — модные подиумы превращаются в цветочные сады. Поэтому любительницам романтических образов есть из чего выбирать.



Balenciaga

Christopher Kane

Цвета

Красное + черное

Забытое сочетание начала 90-х является одним из самых кричащих писков сезона. Этот тренд транслирует агрессию и сексуальность. Такое сочетание цветов не для всех: красный+черный покорится только смелым и решительным.



Alexander McQueen



Calvin Klein

Бирюзовый и лаванда

Сложные цвета, которые украсят не только блондинок и рыжих. Этим летом модная палитра не будет яркой, а, скорее, «замолоченной». В таком приглушенном варианте бирюза и лаванда транслируют нежность и женственность.



Christopher



Kane Kenzo

Лимон и лайм

Свежая пара оттенков, пришедшая на смену надоевшему розовому и пудре. Выбирая одежду в этих цветах, помните, что холодные оттенки лайма лучше смотрятся на загорелой коже, теплые — на бледной.



Acne Studios



Balenciaga

Теплого модного лета!