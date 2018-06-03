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Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития находится с визитом в Беларуси

04.06.2018 08:47 — Разное | ОНТ  
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Программа у Алана Пию насыщенная – встречи с высшим руководством, бизнесменами, подписание соглашений по конкретным проектам.

В 2016 году Европейский банк реконструкции и развития принял четырёхлетнюю стратегию для Беларуси. В ней отмечается повышение уровня международной открытости страны. С тех пор финансовая структура активизировала свою работу с Минском – только в прошлом году выделила более 16 миллионов евро на реализацию 14 проектов. В правительстве ожидают роста инвестиций в белорусскую экономику со стороны банка до миллиарда долларов в год.

 
 
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Программа у Алана Пию насыщенная – встречи с высшим руководством, бизнесменами, подписание соглашений по конкретным проектам.
 
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