Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития находится с визитом в Беларуси

Программа у Алана Пию насыщенная – встречи с высшим руководством, бизнесменами, подписание соглашений по конкретным проектам.



В 2016 году Европейский банк реконструкции и развития принял четырёхлетнюю стратегию для Беларуси. В ней отмечается повышение уровня международной открытости страны. С тех пор финансовая структура активизировала свою работу с Минском – только в прошлом году выделила более 16 миллионов евро на реализацию 14 проектов. В правительстве ожидают роста инвестиций в белорусскую экономику со стороны банка до миллиарда долларов в год.