Извержение вулкана в Гватемале унесло жизни по меньшей мере 25 человек

Число погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале составило по меньшей мере 25 человек, сообщают СМИ.

В стране объявлен высокий уровень опасности, а в трёх департаментах – максимальный. Закрыт столичный аэропорт Аурора. Более 650 человек эвакуированы из прилегающих к вулкану районов. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона жителей страны.

Нынешнее извержение Фуэго – одно из самых сильных за последние годы. Столбы дыма и пепла от вулкана поднимаются на высоту до 10 километров.

