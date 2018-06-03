ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Извержение вулкана в Гватемале унесло жизни по меньшей мере 25 человек

04.06.2018 08:47 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Число погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале составило по меньшей мере 25 человек, сообщают СМИ.

В стране объявлен высокий уровень опасности, а в трёх департаментах – максимальный. Закрыт столичный аэропорт Аурора. Более 650 человек эвакуированы из прилегающих к вулкану районов. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона жителей страны.

Нынешнее извержение Фуэго – одно из самых сильных за последние годы. Столбы дыма и пепла от вулкана поднимаются на высоту до 10 километров.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Число погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале составило по меньшей мере 25 человек, сообщают СМИ. Более 650 человек эвакуированы из прилегающих к вулкану...
 
Новости дня
Новости разные
 
Есть вероятность, что ученые зафиксировали рождение самой маленькой черной дыры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Народны голас
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Единство
Инфа-Курьер
Прамень
Раёны весник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика