"Лето покажет, кто жрал по ночам". Как не стать жертвой в погоне за идеальным "пляжным телом"

Вот и лето, наконец-то дождались! Беззаботная пора солнца, отпусков и ярких красок. Казалось бы, жить и радоваться. Но не тут-то было: многим людям не по себе от наступления лета.

Почему? Культ «пляжного тела». Начиная с конца зимы открывается масштабная кампания под названием «готовимся к лету». Чем ближе пора отпусков, тем активнее становится атака. «А ты готов к лету?», «до отпуска осталось…», «худеем к лету!». Эти фразы буквально везде: в рекламе, передачах, журналах.

Когда все вокруг настаивает на том, что летом нужно быть во всеоружии, невольно призадумаешься. И правда, а готов ли я? Наверняка эти мысли посещают даже людей в неплохой форме, вполне довольных собой в остальные времена года. Кажется, будто лето требует ото всех большего, еще большего.



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Конечно, нельзя сказать, что паникуют абсолютно все. Но, согласитесь, устоять перед пропагандой «пляжного тела» не так уж легко. Она велась десятки лет назад, ведется и сегодня. И заканчиваться пока не планирует.

Да, сегодня у нас есть воинственный бодипозитивизм. Он пытается вмешаться в ситуацию, настаивая на любви и принятии себя в любом теле. Посылы, конечно, хорошие. По крайней мере более здоровые для психики, чем тревога из-за «пляжного тела». Но толку маловато: движение только зародилось. Чтобы сознание людей радикально изменилось, потребуется много времени. А пока — «готовим тело к лету».

Так давайте разбираться, что такое «пляжное тело», кому и зачем оно нужно.

Во-первых, пляжное тело подразумевает минимум жировой прослойки. Как для женщин, так и для мужчин. Это главный пункт, над которым нужно работать: чем меньше жира, тем лучше. Жир считается и косметическим изъяном, и признаком дурного здоровья.

Между тем, уже доказано, что жир влияет на здоровье только при приближении к определенным показателям. То есть человек должен стоять на пороге ожирения. Этого явно нельзя сказать про значительный процент людей, беспокоящихся о своей фигуре.

Да, на людей с ожирением объективно больно смотреть. Даже при всем понимании, что это их личное дело. Но ведь травле подвергаются и люди, чей вес находится в пределах нормы. Люди, у которых небольшой излишек жировой ткани. До ожирения им как до Луны, но общество все равно осуждает: выглядит неэстетично. Проще говоря, некрасиво.

В нашу эпоху моды на фитнес минимального процента жира недостаточно. Мышцы тоже должны быть в тонусе как у женщин, так и у мужчин. От мужчин также ждут наличия хотя бы умеренной мышечной массы.



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Вспомните характерные иллюстрации к статьям про «пляжное тело». Загорелые «Аполлоны» и девушки с сухими фигурами фитнес-бикинисток. Форма людей, профессионально занимающихся спортом, недосягаема за 2 месяца в принципе. За 2 года — вполне. Но кого это волнует?

Так что не надо думать, будто бы борьба за «пляжное тело» — исключительно женский «пунктик». Если женщинам простительно быть просто худыми, то для мужчин этого недостаточно. Быть просто худым — это не мужественно.

Также «летнее тело» не приемлет целлюлит, складки, лишние волоски и прочие вполне естественные атрибуты. От вас ждут максимальной ухоженности. В противном случае ваша позиция будет расценена как дерзкий вызов.

Да, вышенаписанное — некоторое сгущение красок, чтобы лучше донести суть летней драмы. В реальности к идеалу приходят немногие, и за это не забивают камнями на площади. Скорее, нас призывают добиваться своей лучшей формы, ведь все мы разные. Но, будь добр, постарайся не оскорблять взор чувствительных эстетов.

Таким образом, лето — не просто очередная пора года. Это время демонстрации своих достижений в работе над телом. В нашем климате всего 3 месяца в году позволяют ходить полураздетыми, выставляя достоинства и недостатки напоказ. В таких условиях лето будто наделяется обличающим смыслом. Об этом говорят интернет-мемы вроде «лето покажет, кто жрал по ночам».

Даже понимая, как это работает, расслабиться и отпустить ситуацию нелегко. Все мы прекрасно знаем: за тело, соответствующее принятым стандартам, хвалят и одобряют. Им восхищаются, им можно гордиться. В противном случае есть риск столкнуться с осуждением и критикой.



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Нас традиционно оценивают «по одежке», и с этим все равно приходится считаться. К сожалению, людей, равнодушных к чужому мнению, живущих так, как хочется, немного. Большинство из нас чужое неодобрение заставляет нервничать.

Внешняя привлекательность — это всегда плюс к самооценке. Практически каждый человек приободрится, если сделать комплимент его внешности. Наверняка и ярые бодипозитивисты не останутся равнодушны. И с этим все в порядке, это нормально и не стыдно.

Но одно дело приободряться, другое — плотно привязать свою самооценку ко внешности. Чувствуете разницу? Многие из нас встречали таких людей. Закомплексованных, готовых всем угождать, лишь бы быть любимыми и желанными. Неуверенность по поводу внешности — лишь верхушка айсберга.

Итак, вот мы и подобрались к сути. Культ «летнего тела» — это составная часть общего культа внешности. Одна из ярких, показательных его частей.

Точно так же частью этого культа можно назвать желание похудеть к определенным датам и событиям. В эти периоды мы словно чувствуем на себе ответственность: нужно выглядеть как можно лучше. Лучше — значит ближе к принятым в обществе стандартам красоты.

Итак, культ пляжного тела отсылает нас к общему культу внешности. Как известно, внешность в нашей культуре очень важна. Существуют определенные стереотипы касательно того, что красиво, а что нет. Под слоганом «красота требует жертв» могут совершаться абсолютно безрассудные поступки.



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Красивая внешность в глазах общества дает пропуск в более успешную и счастливую жизнь. Кажется, стоит стать красивым — и жизнь сразу начнет осыпать подарками. Хотя на самом деле благополучие зависит от силы и целеустремленности, а красивая внешность может и погубить.

Дело в том, что под желанием изменить внешность (в том числе похудеть) скрывается общее желание жизненных перемен. А еще контроль над телом создает иллюзию: я все контролирую (и в остальных сферах тоже). Только, увы, от одного лишь стройного тела все остальное автоматом не изменится.

Вот люди и удивляются: казалось бы, так похорошел, а ничего не изменилось! Жизнь по-прежнему идет своим чередом, те же проблемы и заботы. И окружающим, как выясняется, не так уж и важно, какой размер одежды вы носите.

Развивать личность куда сложнее и страшнее, чем вливать потоки денег и усилий во внешнюю оболочку. Саморазвитие — непонятный, непредсказуемый и очень медленный процесс. Наводить красоту — путь попроще и побыстрее. Этим занятием можно заполнить внутреннюю пустоту.

В этом деле стоит стремиться к гармонии. И уход за собой, и саморазвитие нужны, но не прикрепляйте к внешности самооценку. Равно как не стоит воевать со стереотипами красоты в манере: это нужно вам, я делать ничего не буду. Такая позиция — тоже крайность, нам все же жить в обществе. И путь изгоя, если что, не самый легкий. Подумайте десять раз.

Просто делайте те вещи, которые приносят вам удовольствие и радость. Которые ассоциируются с любовью к себе и заботой. Откажитесь от ненавистных процедур, которые приносят страдание и делаются лишь с целью кому-то угодить.



day.az

Например, кому-то действительно нравится бегать, а для других это что-то вроде пытки. Следите за внешностью в той мере, в какой это не приносит вас в жертву. Пусть это будет приятным времяпрепровождением. И не забывайте про саморазвитие.

Теперь вернемся к нашей теме. Итак, общество давит на нас своим «пляжным телом». Ситуация нагнетается (лето уже пришло, а вы не в форме), растет тревога. Кажется, будто вас втянули в какое-то соревнование против собственной воли. И что в этом соревновании негласно участвуют все вокруг.

Как не сойти с ума и не навредить себе? Выдохните и хорошенько подумайте, а надо ли оно вам. Кампания «пляжного тела» — это попытка задать людям мотивацию к действию извне. Как известно из психологии, внешняя мотивация (такая как пинок от других людей) ненадежна. Непоколебимой движущей силой обладает только внутренняя мотивация: когда надо вам лично, а не вам кто-то велел.

В случае, когда отпуск через две недели, а вы так ничего не сделали, только переживали, внутри вас нет достаточной мотивации к действию. Вас просто пинают этим «пляжным телом», но внутреннего отклика нет. Вам пытаются указать, что делать, а вам это не надо.

Как быть? Одно дело, если вас просто раздражает пропаганда. Другое — если вас реально огорчает отсутствие мотивации. Тогда подумайте, зачем бы вы хотели иметь «пляжное тело». Выпишите эти причины и рассмотрите каждую. Попробуйте среди них отыскать внутреннюю мотивацию.

Какие пункты нужны, чтобы удовлетворить других? Наверняка таких подавляющее большинство. Например, «чтобы не стыдиться на пляже» — это явно желание устраивать окружающих. Как и «чтобы мама отстала», «чтобы парень полюбил».

Немного сложнее с пунктами вроде «носить красивые вещи», «быть здоровым». Для чего/кого важно носить красивые вещи? Для чего быть здоровым? Чтобы всем нравиться? Или легко двигаться, чувствовать себя хорошо, много путешествовать?



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Если вы действительно найдете внутренние основания заняться телом, вы добьетесь своего. А от мотивации всем нравиться постарайтесь отказаться. И от мотивации угодить кому-то конкретному тоже. Она не сработает в длительной перспективе, только породит новые комплексы. Истинные любовь и принятие не требуют стройного тела. Это факт.

Чтобы начать движение на основе внутренней мотивации, не нужно никакого конкретного времени. Никаких внешне заданных рамок и сроков. Под влиянием внутренней мотивации не пытаются лечь костьми, но стать за месяц фитнес-моделью. К такому поведению толкает только мнение общества.

Под внутренней мотивацией вы будете двигаться в комфортном для себя темпе, постепенно внося стойкие изменения в свой образ жизни. Вы поймете из опыта, что подходит именно вам, что не вредит и позволяет сохранять форму круглый год. Будете учитывать свои особенности, а не слепо применять методы, пропагандируемые другими.

Движение под влиянием внешней мотивации происходит из-за проблем с самооценкой и самоценностью. Это когда человеку кажется, что он недостаточно хорош сам по себе, чтобы быть любимым. Ему кажется, что любовь окружающих надо заслуживать. Именно этими внутренними проблемами и стоит заняться в первую очередь, а не шлифовать оболочку.

А кстати, не забывайте также, что «пляжное тело» — это еще и чей-то прибыльный бизнес. Всем здоровых и мудрых решений!