Начало действовать соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании виз

Соглашение подписали главы внешнеполитических ведомств двух стран.



И теперь иностранным туристам не нужна ни российская, ни белорусская виза, если они едут на матчи в Москву транзитом через Минск. И наоборот.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также паспорт болельщика – их выписали уже более миллиона. Вместе с тем, Россия и Беларусь продолжают работу над большим соглашением о взаимном признании виз.