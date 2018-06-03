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Начало действовать соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании виз

04.06.2018 08:58 — Разное | ОНТ  
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Соглашение подписали главы внешнеполитических ведомств двух стран.

И теперь иностранным туристам не нужна ни российская, ни белорусская виза, если они едут на матчи в Москву транзитом через Минск. И наоборот.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также паспорт болельщика – их выписали уже более миллиона. Вместе с тем, Россия и Беларусь продолжают работу над большим соглашением о взаимном признании виз.

 
Теги: Минск
 
 
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Соглашение подписали главы внешнеполитических ведомств двух стран.
 
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