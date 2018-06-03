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Кулинарный практикум. Раз, два, три, горшочек, вари!

04.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Рыба не считается «энергетической» едой по причине невысокой калорийности. Зато это настоящий кладезь минеральных веществ. Она не только чрезвычайно полезна, но и очень вкусна. Не зря многие предпочитают блюда из рыбы мясным, аргументируя это их особенной изысканностью.

Рыба, тушенная по-крестьянски, без сомнения, удивит ваши вкусовые рецепторы.

Рыбное филе нарежьте порционными кусочками, посолите, поперчите (можно использовать приправы к рыбе на ваш вкус), разложите в глиняные горшочки (на дно налейте немного растительного масла). Сверху уложите лук, порезанный кольцами, ломтики картофеля, слегка посолите. Залейте сметаной, предварительно добавив мелко рубленую зелень укропа и чеснок. Горшочки закройте крышками и поставьте в холодную духовку, после этого включите режим нагрева и готовьте 40-50 минут, периодически проверяя готовность  с помощью ножа.

Готовьте с любовью, радуйте своих близких и друзей!

Ирина СЛАВИНА.

Партнер рубрики — ОАО «Опытный рыбхоз «Селец» предлагает филе карпа за 9,39 руб./кг. Приходите в магазин «Бригантина» (ул. Советская) в г. Береза.

 
 
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Рыба не считается «энергетической» едой по причине невысокой калорийности. Зато это настоящий кладезь минеральных веществ. Она не только чрезвычайно полезна, но и...
 
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