Кулинарный практикум. Раз, два, три, горшочек, вари!

Рыба не считается «энергетической» едой по причине невысокой калорийности. Зато это настоящий кладезь минеральных веществ. Она не только чрезвычайно полезна, но и очень вкусна. Не зря многие предпочитают блюда из рыбы мясным, аргументируя это их особенной изысканностью.

Рыба, тушенная по-крестьянски, без сомнения, удивит ваши вкусовые рецепторы.

Рыбное филе нарежьте порционными кусочками, посолите, поперчите (можно использовать приправы к рыбе на ваш вкус), разложите в глиняные горшочки (на дно налейте немного растительного масла). Сверху уложите лук, порезанный кольцами, ломтики картофеля, слегка посолите. Залейте сметаной, предварительно добавив мелко рубленую зелень укропа и чеснок. Горшочки закройте крышками и поставьте в холодную духовку, после этого включите режим нагрева и готовьте 40-50 минут, периодически проверяя готовность с помощью ножа.

Готовьте с любовью, радуйте своих близких и друзей!

Ирина СЛАВИНА.

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