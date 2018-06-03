Прошедшая неделя в событиях

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04.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)
Дмитрий АБАКУМОВ, тренер-преподаватель по футболу ДЮСШ г. Березы.
Положительные:
1. Съездил в Польшу. Купил то, что давно хотел. Да и в целом отвлекся от повседневности.
2. Решился вопрос о встрече с одногруппниками на 10 лет выпуска, так как до этого не получалось всем собраться.
3. Встретился с важным для меня человеком, которого очень давно не видел.
Отрицательные:
1. Никак не могу выучить правила дорожного движения для пересдачи экзамена в ГАИ.
2. В связи с плановыми работами уже три дня дома нет горячей воды.
3. У мамы возникли небольшие проблемы со здоровьем.
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Дмитрий АБАКУМОВ, тренер-преподаватель по футболу ДЮСШ г. Березы.
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