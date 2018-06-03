Прошедшая неделя в событиях

Дмитрий АБАКУМОВ, тренер-преподаватель по футболу ДЮСШ г. Березы.

Положительные:

1. Съездил в Польшу. Купил то, что давно хотел. Да и в целом отвлекся от повседневности.

2. Решился вопрос о встрече с одногруппниками на 10 лет выпуска, так как до этого не получалось всем собраться.

3. Встретился с важным для меня человеком, которого очень давно не видел.

Отрицательные:

1. Никак не могу выучить правила дорожного движения для пересдачи экзамена в ГАИ.

2. В связи с плановыми работами уже три дня дома нет горячей воды.

3. У мамы возникли небольшие проблемы со здоровьем.