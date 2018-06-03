Земельные участки: бесплатно или за деньги?

В настоящее время гражданин для строительства жилого дома может приобрести незастроенный земельный участок на аукционе, либо такой участок может быть предоставлен ему бесплатно.

В соответствии с пунктом 10 Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. №667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» без проведения аукциона земельные участки для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов предоставляются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из числа таких граждан, подавших письменное заявление, местным исполнительным и распорядительным органом формируется список граждан, желающих получить земельные участки для строительства и обслуживания жилых домов.

Право на получение земельных участков в пожизненное наследуемое владение гражданами как состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий может быть реализовано только один раз.

Изготовление материалов по предоставлению земельного участка и установлению его границ на местности выполняется на платной основе по договору, заключаемому между гражданином и организацией по землеустройству. После принятия решения исполкома о предоставлении земельного участка формируется землеустроительное дело и сведения передаются в Березовский филиал РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» для государственной регистрации.

После получения и регистрации земельного участка гражданин обязан в течение одного года приступить к его освоению, то есть к строительно-монтажным работам в соответствии с разработанной проектной документацией, использовать земельный участок, а также расположенные на нем строения в соответствии с его целевым назначением и условиями отвода, осуществлять мероприятия по охране земель. В противном случае законодательством предусмотрен ряд мер вплоть до изъятия земельного участка.

Землеустроительная служба райисполкома.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.