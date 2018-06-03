"Мы сильно зависим от этого гордого органа". Мужчина рассказывает правду о мужских комплексах

Я люблю ходить по нашему городу. Минск — молодой. За счет постоянного притока юных, что приезжают и приезжают покорять столицу, мы здесь не чувствуем старения нации. Сейчас, когда так тепло и солнечно, в прогулках появилась дополнительная прелесть. Даже можно сказать, прелести, которые тут и там проступают, колышутся, манят и интригуют.



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Ой, наши женщины прям следят за собой! Любо-дорого! Туфельки, платьица, разрезы, макияж, губки алые… Это замечательно! От этого хочется жить и не работать.

Хотя все хорошо в меру. Меня вот озадачивают девы, которые помимо всего прочего научились ходить по улице с приоткрытым ртом. Нет, это интересно, конечно, слов нет! Мужики меня поймут. Но если отвлечься от гормонов, ходит вот человек с таким предоргазмическим выражением лица средь бела дня. Спрашивается, почему? Мне кажется, от неуверенности в себе. В своей привлекательности. Она научилась вилять бедрами, говорить с придыханием, заламывать ручки, закатывать глазки. Как будто без этого никому не понравится.

Мне кажется, женщины вообще не бывают довольны своей внешностью, которая дана «по умолчанию», без тюнинга, «как есть». Маленькие влезают на каблуки, высокие — влезают на каблуки. Полные мечтают похудеть, худые — тоже похудеть и увеличить грудь. Прямые волосы завивают, кучерявые распрямляют. Брюнетки обдают прическу перекисью, блондинки красятся в рыжих. И так далее, и так далее, пока окончательно не потеряется изначальный образ простой русой девушки, который был в зеркале в четырнадцать лет.

На этом месте хотелось бы воскликнуть, что мы — не такие. Но статья как раз об обратном.



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Впервые я понял, что мужчины тоже пекутся о своей внешности, заметив у своего начальника маникюр. Тогда, много лет назад, это был шок. Узреть прозрачный лак на аккуратных ноготках спортсмена, любителя женщин и вообще нормального парня из Лиды было странно.

И много воды утекло. И давно уже никого не удивляют метросексуалы. И потянулись вейперы на гироскутерах в барбершопы, где можно постричь виски за сорок рублей и выпить смузи. А я до сих пор стою на своем. Меня даже волосы под мышками не смущают. Даже если они волнующе развеваются на ветру. Хоть я и в меньшинстве…

Ладно, речь не про современную моду. Я к тому, что мужчины тоже бывают недовольны своей внешностью. И это недовольство бывает так же нелогично, как и у женщин.



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Можно, например, пойти с друзьями в баню, и твой мускулистый друг два часа будет щупать единственную складку на животе и рассказывать всем, как он располнел.

Недавно вот в тренажерном был. Парень пришел впервые, и тренер задал вопрос, с какой целью. Думаю, предполагался ответ вроде «накачать битуху», «жать от груди сотку» или «хочу выглядеть, как Стэтхем, и чтобы вены выступали на лбу». Но юноша сказал, что в свои девятнадцать лет считает себя толстым (и нет, толстым он не был).

В тренажерке вообще полно недовольных внешностью. Да, они выбирают самый мирный способ коррекции фигуры. Это лучше липосакции или силикона в ягодицах. Но это от нелюбви к себе. Они приходят в зал, потому что что-то не устраивает. Пыхтят под штангой, тягают гантели, мучаются на тренажерах. А потом обязательно подходят к зеркалу и несмело, с оглядкой, чтобы никто не заметил, красуются вместе со своим едва проклюнувшимся бицепсом.

Конечно, при постоянных занятиях самооценка растет. Со временем все качки становятся немножко эксгибиционистами. Не бегают в плаще по подъездам, конечно, но покрасоваться в обтягивающем — хлебом не корми!

Комплексуют мужчины из-за разного. Не только по причине лишнего веса или худобы, или отсутствия бугристых мышц. Меня, например, по детству смущали собственные уши. Кто-то печалится от обилия волос на теле. Есть, знаете ли, такие люди, что зимой и летом в собственном свитере. У кого-то, наоборот, мужественная борода никак не растет из подбородка. Вместо увесистой поповской лопаты — рыжие диковатые пучки вразнобой.

Также давно известен комплекс по поводу лысины. Если волосы начинают предательски дезертировать с головы, многие расстраиваются. Им кажется, что прическа в духе «лесное озеро» неэротична. И они правы. Но еще смешнее пытаться лысину скрыть, для чего последние четыре волосины зачесываются поперек головы. Выглядит это беспомощно. Хуже может быть только сорванный порывом ветра парик.

Думаю, лысина бесит, потому что недвусмысленно намекает на старость ее обладателя. А старость — тот еще источник грусти! Первые признаки увядания — чуть ли не основной повод для кризиса среднего возраста. Когда мне в парикмахерской предложили закрасить седые волосы, я рассмеялся. А потом задумался…



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Старость ужасна для мужчины. И не из-за внешности. Со старостью приходит немощь, которая хуже старушки-смерти со щербатой косой. Нет ничего страшнее, чем этот жуткий недуг. Когда ты не просто не можешь три полотенца удержать на источнике своей мужественности (кто-то пробовал же!), но даже одно полотенце, и то сползает на пол.

И нет ничего почетнее, чем заслужить в компании прозвище «удав». Даже если неправда.

В общем, вы поняли, что мы сильно зависим от этого гордого (в норме) органа. Хотя, по уму, должно бы быть наоборот. Последователи Фрейда во всем видят фаллический символ — длинная красная машина, наша склонность во всем соревноваться, очень большая зарплата, удочка соседа, Эйфелева башня… В общем, выше, толще, длиннее.

Но даже пока все работает как часы, мы все равно стараемся отодвинуть старость. И начинаем в сорок лет бегать, ходить в походы, не есть жирного после заката. Даже можем купить домой велотренажер.

Человек, отрицающий свой возраст, выглядит на самом деле не очень. Не идут зрелому мужчине лонгборд, автозагар и короткие узкие штанишки. Он странно смотрится на молодежной тусовке со своей двадцатилетней спутницей. Он не умеет танцевать под то, что они слушают, эти малопонятные люди, что могут быть ему детьми.



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Поэтому, мне кажется, молодиться ни к чему. Нужно выглядеть на свои годы. Нужно принять свой возраст как факт, от которого, как писали классики, отмахнуться невозможно. Не устаю повторять, что красота — она изнутри.

Поэтому предлагаю соответствовать. Мне вот не помешает отрастить живот и бока, можно бороду. Хорошо бы полысеть. Хотя бы слегка. Развить мешки под глазами, обозначить брыли, начать пошаркивать ногами при ходьбе.

И нести все свои недостатки — как врожденные, так и приобретенные с возрастом — с максимальным достоинством. Живот следует выставлять вперёд, зрительно подчеркивая его красной майкой, лысеющую голову вообще можно обрить и притворяться Брюсом Уиллисом. Большой нос, худые ноги, плоские ягодицы, что там еще считается некрасивым — все это можно смело показывать народу, потому что это ерунда.

Есть одно проверенное средство, друзья. Универсальный рецепт, позволяющий поднять привлекательность на новый уровень. И называется это средство — деньги.

Давайте смотреть правде в глаза! Если ты неприлично богат, тебе простят все остальные неприличия. Не только врожденные сандалии с носками, но даже волосатую бородавку на носу. Если ты в списке Форбс, можешь быть какого угодно роста, веса, цвета и расы. От злобного сморщенного старикашки до необъятного жирного увальня.

Шучу, конечно. А может, и не шучу. Люди разные. Мне кажется, находятся и такие женщины, которые с удовольствием гуляют и ездят на Мальдивы с «папиками». Ну и пусть. Каждому свое.

Возвращаясь же к вопросу, мужчине над внешностью стоит работать, мне кажется, ровно в той степени, чтобы отличаться от обезьяны. А не стремиться приблизиться к женской красе, как смазливые Бэкхем, Бибер или Брэд (все на «Б» почему-то получились…).

Если ты хорош в том, что делаешь, никто не заметит, что ты — тщедушный, носатый и в очках (вспомните Вуди Аллена). Если у тебя прекрасное чувство юмора, ты умный, то можешь быть низким, полным и старым ( Жванецкий , например).



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Если ты готов делать все от тебя зависящее для своей семьи, тебе простят и узкие плечи, и лишний подбородок. Если ты держишь слово, никто не заметит, что у тебя кривые зубы. Если ты внимателен к своей женщине, можешь сколько угодно носить очки.

Мужская красота — она не в пропорциях лица и тела, не в белокурых локонах, не в чувственных губах. Она в другом. Она в добрых глазах, в сильных и надежных руках, в точных движениях мастера своего дела, в крепких объятьях после долгой разлуки, в его пиджаке на твоих озябших плечах.

А потому каждый мужчина может быть прекрасен. Иногда видишь эти пары — она красотка, а он какой-то неказистый, и думаешь поневоле: ну как так? Ответ, мне кажется, в этом. Только она знает, какой он на самом деле красивый.