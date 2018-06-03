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В Вилейском районе Ford съехал в кювет и врезался в дерево, погиб 4-летний ребенок
ДТП произошло в Вилейском районе 3 июня в 19.20,
За рулем Ford была минчанка. Возле деревни Жары автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
В автомобиле находились двое сыновей женщины. В результате ДТП 4-летний мальчик погиб, 11-летний доставлен в больницу.
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За рулем Ford была минчанка. Возле деревни Жары автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
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