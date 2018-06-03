Названы страны с лучшими и худшими дорогами

Список составлен по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017-2018 годов.

Всего в перечень попали 137 стран. Качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи. Примечательно, что высший балл эксперты не поставили никому.

Самые лучшие дороги оказались в Объединённых Арабских Эмиратах (6,4 балла). На втором месте расположился Сингапур (6,3 балла). Замыкает тройку лидеров Швейцария (6,3 балла). Следом в рейтинге идут Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (6 баллов), Португалия (6 баллов), Австрия (6 баллов), а также США (5,7 балла).

Худшими названы дороги Мавритании (2 балла). Низкие оценки также поставили дорогам Демократической республики Конго (2,1 балла) и Гаити (2,1).

Россия занимает 114-е место (2,9 балла), Украина – 130-е. Беларуси же в списке нет.