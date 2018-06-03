Более чем в 50 районах Беларуси запретили посещение лесов

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Ограничения временные. Так МЧС и районные администрации стараются уберечь леса от пожаров.



Ни проехать, ни пройти – специалисты определяют класс пожароопасности как четвёртый. Это значит: полыхнуть может в любой момент. Особенно на юге страны. Информацию об ограничениях на сайте Министерства лесного хозяйства обновляют едва ли не ежедневно, местная пресса предупреждения дублирует.

Николай Юревич, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси: «Запрет подразумевает полный отказ от посещения лесного фонда. Но некоторые районы идут навстречу гражданам и разрешают посещать участки, чтобы попасть на дачи, в населённые пункты. Эти участки более интенсивно патрулируются. Повышенный контроль. То же касается участков, где собирают ягоды и грибы».

Нарушение режима грозит наказанием: от предупреждения до штрафа свыше тысячи рублей. Объясняется это просто: в 9 из 10 случаев причиной пожара становится неосторожное обращение с огнём. Год назад, когда лето было сравнительно прохладным, огонь уничтожил 72 гектара леса. В этом сезоне спасатели и лесники ожидают куда более жаркий сезон.