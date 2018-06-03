Олега Дулуба уволили из БАТЭ

Решение о расторжении контракта с главным тренером ФК БАТЭ Олегом Дулубом было принято в связи с отрицательными результатами БАТЭ в последних матчах, а именно поражением в финале Кубка Беларуси, потерей очков в играх с "Ислочью" и "Городеей", а также из-за обеспокоенности за состояние команды в преддверии еврокубков, уведомили в клубе.

По следам расставания с ФК БАТЭ теперь уже экс-главный тренер «желто-синих» Олег Дулуб сказал:

- С пониманием отнесся к решению клубного руководства по поводу прекращения дальнейшего сотрудничества. Желаю ФК БАТЭ удачи в чемпионате страны и еврокубках. Спасибо всем за совместную работу.