Неделя белорусской кухни пройдёт в Минске с 11 по 17 июня

Неделя белорусской кухни стартует в Минске 11 июня. Для гостей гастрономического фестиваля составили специальное летнее меню, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

77 различных кафе и ресторанов будут предлагать посетителям еду национальной кухни, приготовленную по единой рецептуре. Стоимость её будет одинаковой во всех заведениях, которые участвуют в акции. В меню войдут летний овощной салат с домашним творогом (3,50 руб.), холодник на кефире с печёным картофелем (2,50 руб.), лапуны с грудинкой и грибным соусом (7 руб.), мачанка с блинами (9 руб.), берёзово-медовый напиток (2 руб.).

С полным перечнем заведений, которые участвуют в Неделе белорусской кухни, можно ознакомиться на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.