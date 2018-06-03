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Неделя белорусской кухни пройдёт в Минске с 11 по 17 июня

04.06.2018 09:23 — Разное | ОНТ  
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Неделя белорусской кухни стартует в Минске 11 июня. Для гостей гастрономического фестиваля составили специальное летнее меню, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

77 различных кафе и ресторанов будут предлагать посетителям еду национальной кухни, приготовленную по единой рецептуре. Стоимость её будет одинаковой во всех заведениях, которые участвуют в акции. В меню войдут летний овощной салат с домашним творогом (3,50 руб.), холодник на кефире с печёным картофелем (2,50 руб.), лапуны с грудинкой и грибным соусом (7 руб.), мачанка с блинами (9 руб.), берёзово-медовый напиток (2 руб.).

С полным перечнем заведений, которые участвуют в Неделе белорусской кухни, можно ознакомиться на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Для гостей гастрономического фестиваля составили специальное летнее меню.
 
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