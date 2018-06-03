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Названы страны с лучшими и худшими в мире дорогами
04.06.2018 09:18 — Разное | Ежедневник
Эксперты Всемирного экономического форума составили рейтинг стран, в котором по семибалльной шкале оценили качество дорог.
Всего в рейтинге участвовали 137 стран. Беларусь в этот список не попала.
Высший балл не набрало ни одно государство. В тройку лидеров вошли Объединенные Арабские Эмираты (6,4 балла), затем Сингапур и Швейцария (6,3 балла). В десятку лучших также вошли Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия и Австрия. Замкнули десятку США. Россия заняла в рейтинге лишь 114 место.
Самые худшие дороги оказались в Мавритании, которая получила два балла ровно. За ней следуют Демократическая Республика Конго и Гаити (2,1 балла). Четвертое и пятое места у Мадагаскара и Гвинеи (2,2 балла). Далее следуют Йемен (2,3 балла), Парагвай (2,4 балла), Украина (2,4 балла), Мозамбик (2,5 балла) и Молдавия (2,5 балла).
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Эксперты Всемирного экономического форума составили рейтинг стран, в котором по семибалльной шкале оценили качество дорог.
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