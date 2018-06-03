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Porsche приостановил продажи новых автомобилей в Европе

04.06.2018 09:17 — Разное | Интерфакс  
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Германский производитель премиальных автомобилей Porsche Automobile Holding SE приостановил продажу всех новых автомобилей в Европе в связи с переходом на новые стандарты измерения вредных выбросов двигателей - WLTP и RDE, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Между тем, по данным Europe Auto News, приостановка затронет лишь ряд продаваемых в Европе моделей.

Стандарты WLTP и RDE постепенно внедряются в европейском автопроме с сентября 2017 года, переход на них - один из результатов "дизельгейта" Volkswagen. Бензиновые двигатели могут выполнить требования по новым стандартам лишь при установке фильтра для улавливания твердых частиц. По данным FAZ, Porsche недооценила технические меры, необходимые для соблюдения нормативов.

С 1 июня конфигуратор моделей на германском сайте Porsche не дает выбрать новый автомобиль в свободной конфигурации. Сообщение на главной странице рекомендует обратиться в центр Porsche по работе с клиентами, чтобы выбрать уже готовые новые или подержанные модели.

При желании получить новую модель Porsche Cayenne или Panamera с полной свободой кастомизации придется подождать как минимум до марта 2019 года, отмечает FAZ. Пока неясно, как идет процесс заказа спорткаров 911.

Источники FAZ, близкие к автоконцерну, отмечают, что ситуация может быть связана и с очень высоким количеством невыполненных заказов: производство расписано до сентября.

WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) - всемирно согласованная процедура испытаний легковых автомобилей, которая инициирует единую в мировом масштабе методику испытаний для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов. RDE (Real Driving Emissions) - методика замера выбросов не на испытательном стенде, а в дорожном движении. Считается, что новые процедуры намного актуальнее и точнее.

В 2017 году Porsche установил новый рекорд мировых продаж, поставив клиентам около 246 тыс. автомобилей, в том числе 80,3 тыс. в Европе.

 
 
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Германский производитель премиальных автомобилей Porsche Automobile Holding SE приостановил продажу всех новых автомобилей в Европе в связи с переходом на новые стандарты...
 
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