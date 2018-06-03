﻿ Поставки нефти из РФ в Беларусь за январь-май выросли на 3,2%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поставки нефти из РФ в Беларусь за январь-май выросли на 3,2%

04.06.2018 09:10 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Поставки нефти в Беларусь из России в январе-мае 2018 года составили 7 млн 526 тыс. тонн, что на 3,2% больше по сравнению с январем-маем 2017 года. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

На долю Беларуси приходится 99,5% поставок нефти из РФ в страны ближнего зарубежья. За указанный период 36 тыс. тонн было поставлено в Узбекистан. Всего экспорт нефти из РФ в страны ближнего зарубежья в январе-апреле 2018 года вырос на 3,7% относительно прошлогоднего показателя - до 7 млн 562 тыс. тонн.

Транзит российской нефти по территории Беларуси в январе-мае составил 677,4 тыс. тонн (в апреле – 140,5 тыс. тонн), что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В соответствии с балансом ТЭР, поставки нефти из РФ для переработки на белорусских НПЗ в 2018 году запланированы в объеме 18 млн тонн. Кроме того, в рамках договоренностей поставка еще 6 млн тонн нефти из РФ зачитывается в рамках "перетаможки", экспортные пошлины от которой поступают в белорусский бюджет.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поставки нефти в Беларусь из России в январе-мае 2018 года составили 7 млн 526 тыс. тонн, что на 3,2% больше по сравнению с январем-маем 2017 года. Такие данные содержатся в...
 
Новости дня
Новости разные
 
17-гадовы падлетак у Канадзе самастойна пасадзіў няспраўны самалёт на шашу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Народны голас
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Единство
Инфа-Курьер
Прамень
Раёны весник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика