Поставки нефти из РФ в Беларусь за январь-май выросли на 3,2%

Поставки нефти в Беларусь из России в январе-мае 2018 года составили 7 млн 526 тыс. тонн, что на 3,2% больше по сравнению с январем-маем 2017 года. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

На долю Беларуси приходится 99,5% поставок нефти из РФ в страны ближнего зарубежья. За указанный период 36 тыс. тонн было поставлено в Узбекистан. Всего экспорт нефти из РФ в страны ближнего зарубежья в январе-апреле 2018 года вырос на 3,7% относительно прошлогоднего показателя - до 7 млн 562 тыс. тонн.

Транзит российской нефти по территории Беларуси в январе-мае составил 677,4 тыс. тонн (в апреле – 140,5 тыс. тонн), что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В соответствии с балансом ТЭР, поставки нефти из РФ для переработки на белорусских НПЗ в 2018 году запланированы в объеме 18 млн тонн. Кроме того, в рамках договоренностей поставка еще 6 млн тонн нефти из РФ зачитывается в рамках "перетаможки", экспортные пошлины от которой поступают в белорусский бюджет.