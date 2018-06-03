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Белорусские военные проведут инспекцию в Польше

04.06.2018 09:08 — Разное | Интерфакс  
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Инспекционная группа Беларуси посетит Польшу  6-8 июня и проведет проверку в соответствии с положениями  Венского документа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

"Инспекционная группа Республики Беларусь проведет инспекцию указанного района на территории Республики Польша в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - проинформировали в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что целью инспекции является осуществление контроля проводимой военной деятельности в соответствии с положениями Венского документа.

 
 
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Инспекционная группа Беларуси посетит Польшу  6-8 июня и проведет проверку в соответствии с положениями  Венского документа, сообщает пресс-служба министерства...
 
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