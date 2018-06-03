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В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 25 человек

04.06.2018 09:01 — Разное | Интерфакс  
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В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли по меньшей мере 25 человек, включая троих детей, еще более 300 получили ранения, сообщила газета Guardian со ссылками на гватемальские власти.

Ранее сообщалось о шести погибших и 20 раненых.

Президент Гватемалы Джимми Моралес созвал совещание кабинета министров, рассматривается возможность ведения в стране чрезвычайного положения.

Власти были вынуждены эвакуировать более трех тысяч человек из опасного района, в том числе города Антигуа, который является одним из самых популярных мест среди туристов, закрыть аэропорт.

Извержение началось в воскресенье, он стало вторым в текущем году. По оценкам экспертов, это может серьезно снизить поток туристов, посещающих Гватемалу.

 
 
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В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли по меньшей мере 25 человек, включая троих детей, еще более 300 получили ранения, сообщила газета Guardian со...
 
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