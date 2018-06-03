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Кофе уменьшает риск развития рака печени

04.06.2018 08:29 — Разное | Интерфакс  
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Сотрудники Университета Саутгемптона проанализировали данные 26 исследований с участием более 2,25 миллиона человек. Ученые установили, что употребление большого количества кофе снижало вероятность развития гепатоцеллюлярной карциномы - наиболее распространенной формы первичного рака печени, пишет Medical Xpress. 

Кофе уменьшает риск развития рака печени

Анализ показал: одна чашка кофе с кофеином в день снижала риск гепатоцеллюлярной карциномы на 20%, две чашки в день - на 35%, до 5 чашек в день - на 50%. Кофе без кофеина тоже защищал от рака печени, но эффект был менее выраженным. По словам специалистов, дело в том, что кофе обладает антиоксидантными, противовоспалительными, противораковыми и другими полезными свойствами.

Кстати, недавно нейробиологи из Гарварда обнаружили: кофе уменьшает болевые ощущения у людей с недосыпом. Хроническая бессонница повышает чувствительность к боли, а кофе, в свою очередь, блокирует эту повышенную чувствительность. Высыпающимся людям, отмечают исследователи, кофе не помогает справиться с болью.

 

 

 
 
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Сотрудники Университета Саутгемптона проанализировали данные 26 исследований с участием более 2,25 миллиона человек. Ученые установили, что употребление большого...
 
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