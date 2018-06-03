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Министр иностранных дел Монголии с официальным визитом в Минске: какие мероприятия запланированы?

04.06.2018 09:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Улан-Батора – от торговли до взаимодействия на международной арене. Эти вопросы сегодня, 4 июня, будут в центре внимания политических кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск с официальным визитом прибывает министр иностранных дел Монголии. Программа зарубежного гостя спланирована на три дня. Сегодня своего коллегу будет принимать глава внешнеполитического ведомства Беларуси. Владимир Макей и Дамдины Цогтбаатар обсудят

большой блок вопросов. Позже диалог будет продолжен в парламенте. Ожидается, что визит дипломата станет импульсом для развития двусторонних контактов между государствами. Отметим, в последние годы они развиваются динамично. Растет товарооборот. Однако стороны уверены: пришло время переходить на новую ступень. Беларусь готова не просто торговать, но и сотрудничать в промышленной кооперации.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Улан-Батора – от торговли до взаимодействия на международной арене. Эти вопросы сегодня, 4 июня, будут в центре внимания...
 
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