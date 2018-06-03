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Проведут «прямые линии»

04.06.2018 — Разное | Раёны весник  
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Проведут «прямые линии»2 июня с 9.00 до 12.00 по тел. (8017) 218-55-30 – ХОМЕНКО Сергей Николаевич, начальник Департамента охраны МВД Республики Беларусь генерал-майор милиции, по вопросам деятельности Департамента охраны МВД Республики Беларусь, предоставляемых услугах, перпективах развития, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу.

2 июня с 9.00 до 12.00 по тел. (8017) 360-18-97 – ЦАРУК Олег Вячеславович, начальник Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции, по вопросам деятельности Минского областного управления, предоставляемых услугах, перспективах развития, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу.

7 июня с 10.00 до 11.00 по тел. 52-1-15 – ЗЕЛЕНКЕВИЧ Антон Геннадьевич, главный инженер ГЛХУ «Червенский лесхоз».

7 июня с 10.00 до 11.00 по тел. 29-3-45, (8029) 111-12-08 – ЧЕРВЯКОВ Анатолий Константинович, главный инженер ОАО «Рыбхоз «Волма».

 
 
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2 июня с 9.00 до 12.00 по тел. (8017) 218-55-30 – ХОМЕНКО Сергей Николаевич, начальник Департамента охраны МВД Республики Беларусь генерал-майор милиции, по вопросам...
 
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