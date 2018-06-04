В Минском районе упал летательный аппарат, пострадал пилот

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Летательный аппарат упал вблизи деревни Лошаны Минского района, спасатели пришли на помощь пилоту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел вечером 2 июня. В 19.39 очевидец сообщил в МЧС, что в лесном массиве упал паратрайк.

Прибывшие на место работники МЧС обнаружили на месте крушения аппарата пилота — при падении мужчина получил травму плеча. Спасатели оказали ему помощь и передали бригаде врачей. Состояние мужчины удовлетворительное.

Причины произошедшего выясняются. По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа.

В Минском районе упал летательный аппарат, пострадал пилотВ Минском районе упал летательный аппарат, пострадал пилотВ Минском районе упал летательный аппарат, пострадал пилотВ Минском районе упал летательный аппарат, пострадал пилотВ Минском районе упал летательный аппарат, пострадал пилот (Пока оценок нет)
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