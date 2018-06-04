В ОАО «Бабушкино подворье» идет заготовка кормов

В ОАО «Бабушкино подворье» заготовка кормов с трав первого укоса в самом разгаре. В этом можно было убедиться в один из дней этой недели. Прежде чем подойти к Анатолию Кравченко, фигура которого маячила на противоположном конце машинного двора, заглянул в список лучших тружеников по итогам работы за последний день, занесенных на Доску почета и в честь которых поднят флаг.





На косьбе трав на КЗР-10 с косилкой КПР-9 отличился Павел Полунченко, 105 рулонов сенажа запрессовал Сергей Макаренко, на перевозке сенажной массы отличился тракторист-машинист Александр Комиссаров. Продолжается химпрополка зерновых, где непосредственно занято три механизатора.

В прошлые годы в хозяйстве заготавливали на одну условную голову скота до 40 центнеров кормовых единиц травяных кормов. Насчитывается более 6000 голов крупно-рогатого скота, из них 1500 коров. На предстоящую зимовку, хотя для ОАО «Бабушкино подворье» это словосочетание скорее всего условно, так как скот находится на круглогодичном беспривязном содержании, необходимо заготовить 23 тыс. тонн сенажа, 1650 – сена, 30 тыс. – силоса.

Директор то и дело поглядывает на небо, на котором ни тучки и майское жаркое солнце поднимается все выше и выше. Ориентироваться на прогноз погоды, а на трехдневный в обязательном порядке, стало для него правилом в работе. А он, к сожалению, как это ни парадоксально звучит в период заготовки кормов, не радует.

— Растениям нужен дождь, — рассуждает Анатолий Михайлович. – Майская засуха ни к чему хорошему не приведет. В это время зерновые наращивают массу, потребляют максимальное количество влаги. У озимых формируется колос, начинается выколашивание, у яровых – кущение. Ускоренное прохождение фаз не способствует полноценному развитию зерновых. Нужна влага и более умеренная температура.





Руководитель мыслит более масштабно, не зацикливаясь на сиюминутной выгоде. Да, сейчас дожди не мешают и это дает определенные преимущества. Травы можно быстро подвялить и положить в траншеи сенаж необходимой влажности, что, безусловно, положительно скажется на качестве кормов.

Сегодня много говорится о применении современной интенсивной технологии полосных посевов. В сельхозпредприятии поддержали новое начинание, отведя осенью под них около 40 гектаров. Сейчас их скашивают на подкормку скоту, затем приступят ко второму этапу эксперимента. О результатах, здесь считают, пока говорить преждевременно, но одно преимущество очевидно: если под них отводить гектаров 100 и более, то это даст возможность весной до созревания трав первого укоса, закладывать сенаж или же закатать его в стретч-пленку.

А мой путь лежит на МТК «Тростино», где ведется закладка первой сенажной траншеи. В этом процессе важны все звенья технологической цепочки: подготовка кормоуборочной техники, сроки начала скашивания, подвяливание, измельчение, закладка и закрытие пленкой. Траншея рассчитана на 3000 тонн сенажной массы. Несмотря на сухую погоду и хорошие подъездные пути, погрузчик с комплекса дополнительно перед въездом расстилает солому. Поднявшийся ветер то и дело закручивает вихревые патоки пыли, но это никоим образом не мешает вести учет ответственной за закладку сенажа Зинаиде Балабенковой. Для нее оборудован небольшой передвижной пункт. Здесь же на столе приборы для измерения температуры и влажности массы.

— Периодически контролирую эти параметры и заношу в журнал, — поясняет специалист. – Температура должна быть не более 37 градусов, влажность в пределах 55 процентов. С этим у нас порядок. За процессом следят и ветврачи комплекса, не забывают и работники райветстанции. Сенаж закладываем с использованием консервантов.

Знакомлюсь с ветврачом-биохимиком Ольгой Рядченко. Пришло время узнать, как там на траншее с качественными показаниями и мы поднимаемся на верхнюю границу. Все в норме.

— А иначе и быть не может, — берет слово Зинаида Балабенкова, — ведь на трамбовке занят Михаил Микутин. Его, как и раритетный уже трактор К-701, знают все. Это гарант качественной работы. В ночное время трамбует другой тяжелый трактор.

Одновременно заготавливается сенаж в рулонах. Всего планируется заготовить к зиме около 2000 тонн высококачественного корма. Это и есть реальный хозяйский подход к заготовке кормов.

Александр Лейчинский.

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