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Саудовская Аравия обещает Катару войну в случае приобретения им российских ЗРК С-400

04.06.2018 09:10 — Разное | Партизан  
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Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Сауд направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой убедить Катар не покупать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Согласно монарху, размещение С-400 в Катаре будет иметь негативные последствия для безопасности воздушного пространства Саудовской Аравии, передает "Белсат".

«В такой ситуации королевство будет готово к мерам по ликвидации этой системы защиты, в том числе и путем военных действий», – цитирует короля Саудовской Аравии французское издание «Le Monde».

О намерении Катара купить российские С-400 стало известно в январе 2018 года. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Катара в Москве Мухаммед Аль-Атыйя.

 
 
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Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Сауд направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой убедить Катар не покупать российские...
 
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