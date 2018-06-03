Светлогорцам предлагают выбрать бренд города и района

По условиям конкурса, принять участие мог любой желающий, независимо от пола и возраста, один или в составе творческой группы. Всего было прислано 12 проектов будущего бренда Светлогорского района.





31 мая жюри, в состав которого вошли представители районного исполнительного комитета и местных средств массовой информации, определилось с работой-победителем.





проголосовать за наиболее понравившуюся работу, которая достойна звания «Бренда Светлогорского района». Однако организаторам интересно, что по этому поводу думают сами светлогорцы. Поэтому победитель конкурса, выбранный жюри, будет объявлен только во время торжественного подведения итогов в день празднования Дня молодежи. А у жителей города и района есть возможность до 20 июня включительноза наиболее понравившуюся работу, которая достойна звания «Бренда Светлогорского района».





Работе, набравшей наибольшее число голосов интернет-аудитории, будет присвоен приз зрительских симпатий, а во время церемонии награждения победителей будет вручен диплом и специальный приз.