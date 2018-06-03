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В Витебске исчезли туи, посаженные мэром на субботнике
В ночь с 1 на 2 июня пропали две туи из аллеи в районе дома №47 на Московском проспекте в Витебске, посаженной во время последнего городского субботника.
В этом месте высадили около двух десятков молодых туй, а как сообщает городская газета
На месте двух деревьев остались не засыпанные ямы, похоже, что тот, кто выкапывал туи, спешил. Вполне вероятно, что под покровом ночи это сделали злоумышленники и теперь деревья, которых касалась рука мэра, будут красоваться на чьем-то личном дачном участке или на кладбище, пишут
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В ночь с 1 на 2 июня пропали две туи из аллеи в районе дома №47 на Московском проспекте в Витебске, посаженной во время последнего городского субботника.
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