В Витебске исчезли туи, посаженные мэром на субботнике













"Народные новости Витебска" . На месте двух деревьев остались не засыпанные ямы, похоже, что тот, кто выкапывал туи, спешил. Вполне вероятно, что под покровом ночи это сделали злоумышленники и теперь деревья, которых касалась рука мэра, будут красоваться на чьем-то личном дачном участке или на кладбище, пишут





В этом месте высадили около двух десятков молодых туй, а как сообщает городская газетаво время субботника на Москвоском проспекте работал и принимал участие в посадке деревьев председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин.