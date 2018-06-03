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У могилевской милиции совсем плохо с белорусским языком. И гугл-переводчик не помог
Хочется надеяться, что ловить преступников у сотрудников Ленинского РОВД г. Могилева получается лучше, чем преследовать журналистов за их деятельность и отвечать за свои слова.
Фрилансер Алина Скребунова, которую оштрафовали на 50 базовых величин за незаконную журналистскую деятельность, на прошлой неделе дважды пожаловалась в милицию на брутальные действия сотрудников Ленинского РОВД.
Первая жалоба девушки касалась попыток незаконного проникновения в её жилище. Вторая – жесткого задержания около квартиры для доставки в Ленинский РОВД только для того, чтобы ей вручили повестку на следующий день.
Отчитался за подчиненных временно исполняющий обязанности замначальника райотдела Александр Пушин. Он прислал Скребуновой два практически идентичных ответа. Идентичных и красных от ошибок.
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Хочется надеяться, что ловить преступников у сотрудников Ленинского РОВД г. Могилева получается лучше, чем преследовать журналистов за их деятельность и отвечать...
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