У могилевской милиции совсем плохо с белорусским языком. И гугл-переводчик не помог

Фрилансер Алина Скребунова, которую оштрафовали на 50 базовых величин за незаконную журналистскую деятельность, на прошлой неделе дважды пожаловалась в милицию на брутальные действия сотрудников Ленинского РОВД.





Первая жалоба девушки касалась попыток незаконного проникновения в её жилище. Вторая – жесткого задержания около квартиры для доставки в Ленинский РОВД только для того, чтобы ей вручили повестку на следующий день.





Мspring.online приводит скан текста его ответа. Отчитался за подчиненных временно исполняющий обязанности замначальника райотдела Александр Пушин. Он прислал Скребуновой два практически идентичных ответа. Идентичных и красных от ошибок.приводит скан текста его ответа.















