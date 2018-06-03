Почем левый техосмотр в Светлогорске?

"Светлогорских новостей" , оперативники вышли на взяточника, получив информацию о том, что житель Жлобина собирается пройти техосмотр "по знакомству" на автомобиль своего друга. При этом было известно, что машина находится в состоянии, которое вряд ли позволило бы ей пройти ТО без посторонней помощи. Милиционеры дали участникам сговора довести дело до конца, после чего надели наручники на сотрудника диагностической станции. По информации, оперативники вышли на взяточника, получив информацию о том, что житель Жлобина собирается пройти техосмотр "по знакомству" на автомобиль своего друга. При этом было известно, что машина находится в состоянии, которое вряд ли позволило бы ей пройти ТО без посторонней помощи. Милиционеры дали участникам сговора довести дело до конца, после чего надели наручники на сотрудника диагностической станции.

В ходе предварительной проверки выяснилось, что взятки были хоть не велики, но постоянны. Такса - от 20 до 40 рублей. Подтверждено 6 фактов дачи взятки, по каждому из них доказан служебный подлог. Действия гражданина первоначально были квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 430 УК РБ «Получение взятки». В соответствии с санкцией этой статьи ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Районным отделом Следственного комитета уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.

