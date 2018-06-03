Выпускные экзамены изменятся в Беларуси

Новый формат выпускных экзаменов должен сбалансировать потребности школы, учащегося и родителей.

Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканала СТВ вечером 3 июня.

По словам министра, формат выпускных экзаменов не соответствует системе проведения вступительных испытаний в вузы. Поэтому необходимо создать новый формат, который будет учитывать потребности школьников и учащихся.

«За централизованным тестированием нельзя потерять личность абитуриента», — пояснил Карпенко.

Изменения в выпускных школьных экзаменах не будут неожиданными, они произойдут в течение 1-2 лет.

По словам чиновника, в следующем году при поступлении в белорусские вузы также планируются изменения: внутренние экзамены по некоторым предметам.

Станет проще и понятнее и система подсчета баллов, она может быть опробована в нынешней вступительной кампании.