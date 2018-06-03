За пять месяцев в Парке высоких технологий зарегистрировано более 100 новых резидентов

Как сообщили в Парке высоких технологий, менее чем за полгода в ПВТ пришли более 100 резидентов. Это рекордный рост за всё время существования парка.

Совсем недавно Наблюдательным советом было принято решение о регистрации 56 новых компаний. Всего же насчитывается 293 резидента.

Директор ПВТ Всеволод Янчевский отметил, что такой рост новых резидентов свидетельствует о высоком уровне доверия белорусского и иностранного IT-сообщества к декрету «О развитии цифровой экономики». По мнению представителей ПВТ, стремительному развитию способствуют упрощённые условия входа. Сам процесс стал быстрым, прозрачным, без волокиты и бюрократии.