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Банки Кипра закроют счета компаний из офшоров. Как это коснётся белорусского ИТ?

04.06.2018 09:40 — Разное | dev.by  
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1 июня Центральный банк Кипра предписал местным банкам закрыть счета офшорных компаний, сообщает TUT.by. О том, что это значит для белорусского ИТ и возможных кипрских «прописок», dev.by спросил у партнёра юридической компании REVERA Елены Мурашко.

Банки Кипра закроют счета компаний из офшоров. Как это коснётся белорусского ИТ?

«Компаний белорусов, зарегистрированных на Кипре и не имеющих там реального присутствия, а также "островных" компаний с кипрскими счетами, это может коснуться напрямую, — рассказала Елена Мурашко. — В целом, история с закрытием офшорных счетов закономерна и происходит в рамках так называемого плана BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Это инициатива ЕС, и её цель — положить конец уходу от налогов и добиться налоговой и финансовой прозрачности».

Если ещё несколько лет назад во многих юрисдикциях (Белиз, Панама, БВО) можно было легко зарегистрировать компанию-оболочку и пользоваться местными льготами без особых усилий, но сейчас всё изменилось. Необходимо доказать, что компания действительном имеет офис и ведёт деятельность, базируясь в стране присутствия, а не является компанией-пустышкой. На языке юристов это требование называется substance, или реальное присутствие. Вот основные требования к substance:

  • Сотрудники, принятые в штат с уплатой всех социальных взносов и налогов — в том количестве, которое объективно необходимо бизнесу. Также у компании должен быть реальный индивидуальный директор, а не просто номинальный представитель, числящийся в множестве компаний;
     
  • Компания не должна выдавать генеральные доверенности — все доверенности должны иметь четко очерченный круг полномочий (разовая сделка, конкретные действия и тд);
     
  • Необходим реальный офис, размеры которого соответствуют масштабу вашего бизнеса. Это должно быть полноценное помещение с мебелью и всеми удобствами для сотрудников. Оплата коммунальных услуг, интернета, сайт компании и т.д. — всё это принимается во внимание;
     
  • Компания должна вести реальную деятельность, заключать договоры с контрагентами и т.д.;
     
  • Все управленческие решения должны приниматься по месту регистрации, там же должны проходить советы директоров и храниться вся документация компании;
     
  • Необходимо вести полный бухучёт и — конечно — своевременно  платить налоги.
 
 
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1 июня Центральный банк Кипра предписал местным банкам закрыть счета офшорных компаний, сообщает TUT.by. О том, что это значит для белорусского ИТ и возможных...
 
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