Банки Кипра закроют счета компаний из офшоров. Как это коснётся белорусского ИТ?

1 июня Центральный банк Кипра предписал местным банкам закрыть счета офшорных компаний, сообщает TUT.by. О том, что это значит для белорусского ИТ и возможных кипрских «прописок», dev.by спросил у партнёра юридической компании REVERA Елены Мурашко.





«Компаний белорусов, зарегистрированных на Кипре и не имеющих там реального присутствия, а также "островных" компаний с кипрскими счетами, это может коснуться напрямую, — рассказала Елена Мурашко. — В целом, история с закрытием офшорных счетов закономерна и происходит в рамках так называемого плана BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Это инициатива ЕС, и её цель — положить конец уходу от налогов и добиться налоговой и финансовой прозрачности».

Если ещё несколько лет назад во многих юрисдикциях (Белиз, Панама, БВО) можно было легко зарегистрировать компанию-оболочку и пользоваться местными льготами без особых усилий, но сейчас всё изменилось. Необходимо доказать, что компания действительном имеет офис и ведёт деятельность, базируясь в стране присутствия, а не является компанией-пустышкой. На языке юристов это требование называется substance, или реальное присутствие. Вот основные требования к substance: