Мининформ Беларуси ограничил доступ к 17 интернет-ресурсам

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



Изображение: uıɐɾ ʞ ʇɐɯɐs / flickr.com

Решение об ограничении доступа за размещение ненадлежащей рекламы принято Мининформом 1 июня апреля на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли и руководствуясь статьями 38, 511 Закона «О средствах массовой информации».

Под ограничение попали сайты alfazaem.win, dayu-dengi-v-dolg-minsk.com, dam-dengi.xyz, dam-deneg.casa, dengi-vdolg.info, financehelp.xyz, idengy.com, money-tyt.com, mymoney.by, zaem-v-minske.website, money-gold.win, vdolg24.xyz, get24h7.ru, alfacredit.win, zaimvdolg.com, zzzdengi.com, dengivdolg-vzaem.by.

Эти сайты предоставляли микрозаймы неограниченному кругу лиц в нарушение установленного порядка.