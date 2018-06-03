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Apple сегодня может представить свой самый мощный ноутбук

04.06.2018 09:41 — Разное | Tut.by  
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Сегодня вечером Apple откроет ежегодную конференцию WWDC 2018. Ранее сообщалось, что на мероприятии компания сосредоточится на обновлениях операционных систем и не представит новых гаджетов. Но в Сети появились спецификации ноутбука MacBook Pro с мощнейшим «железом» среди всех лэптопов производителя.


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В популярном тесте производительности Geekbench появилась модель под названием MacBook Pro 14.3, которая оснащается 6-ядерным процессором Intel Core i7−8750H. В нынешних топовых лэптопах производителя используются 4-ядерные чипы.

Базовая частота процессора составляет 2,21 ГГц, в режиме автоматического разгона — 4,1 ГГц. В однопоточном тестировании результат ноутбука составил 4902 балла, в многопоточном — 22 316 баллов. Ближайшая модель из нынешней линейки набирает около 17 000 баллов. Еще одно нововведение — увеличенный объем оперативной памяти в 32 ГБ (сегодня ее может быть максимум 16 ГБ).

Более подробной информации о новинке пока нет, но ожидается, что Apple анонсирует темный режим интерфейса для операционной системы macOS. Компания также покажет обновленные iOS, tvOS и watchOS.

Конференция WWDC 2018 начнется сегодня в 20.00 по минскому времени. Следите за обновлениями на 42.TUT.BY!

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние MacBook Pro:

 
 
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Конференция WWDC 2018 начнется сегодня в 20.00 по минскому времени.
 
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