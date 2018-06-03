17-летний пилот самостоятельно посадил неисправный самолёт в Канаде

После возникновения проблем с двигателем 17-летний житель Канады посадил легкомоторный авиалайнер на шоссе возле Торонто, сообщают информагентства.

Аварийная ситуация произошла ночью 3 июня недалеко от Торонто. Небольшой самолёт вылетел из аэропорта города Ошава. На его борту находился только 17-летний пилот. Спустя некоторое время он сообщил авиадиспетчеру о неполадках, возникших в двигателе. Было принято решение об аварийной посадке. Подросток сумел посадить воздушное судно на автомобильную дорогу. В результате происшествия никто не пострадал. Позже самолёт отбуксировали с проезжей части.