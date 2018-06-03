Белорусский бондарь уже тридцать лет хранит редкую технологию работы с деревом

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Единственный бондарь со званием «народный мастер» уже тридцать лет хранит редкую технологию и обучает ей всех желающих под Могилёвом.



Ремесло бондаря – это искусство и наука, – утверждает Владимир Станкевич. За 30 лет карьеры из-под его рук вышло полтысячи бочек. Работа –трудоемкая: на один такой предмет может уйти неделя. А чтобы клёпки – так называются изогнутые доски – улеглись без единой щели, нужны точные расчёты. Поэтому со своими подмастерьями первое что разучивают – это формулы.

Среди учеников, правда, большая текучка. Слишком затратно ремесло – требует и усидчивости и терпения, чтобы знать всё от А до Я. Как выбрать нужное дерево? Как высушить? Чем тщательнее обработать, чтобы получились идеальные обручи?

Александр Вергейчик, житель Глуска: «Если хватит терпения обучиться этому ремеслу – это хорошая идея для бизнеса. Потому что в нашей области бондарей раз-два и обчёлся. А вне конкуренции – это удача».

Материал для бочек мастер заготавливает один раз по осени: с деревьев должны уже опасть листья, но ещё не появиться сок – сложно объяснить в теории, но хороший бондарь должен знать, какого сорта деревья могут помогать сохранять вкус продуктов.

Владимир Станкевич, народный мастер Беларуси: «Допустим, лучше всего подходит осина для капусты. Если для засолки огурцов, то дуб. А если хозяйка заказала квашню, какие раньше делали хлеб, то лучше всего из дуба».

Что такое доёнка, квашня, борильце, кумган, кубел? – все эти называния разных бочонков могут легко пропасть в принципе из белорусских словарей, если мастерство бондарей не будет передаваться в поколениях.

Владимир Станкевич, народный мастер Беларуси: «Это называется баклага (см. видео). Раньше в старину люди брали на сенокос воду. А в чём преимущество? Что вода хранится, как в термосе».

Это раньше бондарь был в каждой деревне. А сегодня Владимир Станкевич – единственный народный мастер во всей Могилёвской области. Но он считает, что будущее у древнего ремесла есть. Ведь в век пластиковой посуды людей все чаще тянет на вещи ручной работы, чтобы было сделано как для себя с душой.