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В Вилейском районе четырехлетний ребенок погиб в дорожной аварии

04.06.2018 09:51 — Разное | Аргументы и факты  
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В Вилейском районе четырехлетний ребенок погиб в дорожной аварии
Фото из открытых источников

Как стало известно, минчанка управляла автомобилем «Форд». Вместе с ней ехали ее 4-летний и 11-летний сыновья.

В Вилейском районе четырехлетний ребенок погиб в дорожной аварии Под Воложином отец оставил своего 4-летнего сына на месте ДТП и скрылся

Неподалеку от населенного пункта Жары Вилейского района женщина не справилась с управлением. После этого автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, передают представители МВД Республики Беларусь.

В результате дорожно-транспортного происшествия четырехлетний мальчик скончался. Второй ребенок был госпитализирован. О состоянии водителя не сообщается. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
 
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