В Вилейском районе четырехлетний ребенок погиб в дорожной аварии

Как стало известно, минчанка управляла автомобилем «Форд». Вместе с ней ехали ее 4-летний и 11-летний сыновья.

Неподалеку от населенного пункта Жары Вилейского района женщина не справилась с управлением. После этого автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, передают представители МВД Республики Беларусь.

В результате дорожно-транспортного происшествия четырехлетний мальчик скончался. Второй ребенок был госпитализирован. О состоянии водителя не сообщается. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.