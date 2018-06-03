В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Парке высоких технологий зарегистрировали 56 новых резидентов Отметим, что резиденты Парка освобождаются от налога на прибыль, НДС и прочих сборов. Помимо этого, работники ПВТ уплачивают подоходный ...

Отметим, что резиденты Парка освобождаются от налога на прибыль, НДС и прочих сборов. Помимо этого, работники ПВТ уплачивают подоходныйналог по меньшей ставке – 9%. Другие послабления связаны с валютным контролем и некоторыми юридическими аспектами работы.Новых резидентов ПВТ становится все больше, и это также связано с тем, что стал шире список видов деятельности, дающих право на налоговые и другие льготы после вступления в силуДокумент продлевает срок действия специального правового режима Парка высоких технологий до 1 января 2049 года и содержит целый ряд новаций.34 компании-новичка созданы исключительно отечественными предпринимателями. Другие – с участием зарубежных инвесторов. Это и Австрaлия, и Штaты, и Рoссия, и Кaнада, и Литвa, и Чeхия.Сейчас в парке зарегистрировано 293 резидента.Напомним, в областных центрах страны в ближайшие несколько летадминистрации Парка высоких технологий.