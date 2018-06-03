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В Парке высоких технологий зарегистрировали 56 новых резидентов
04.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Отметим, что резиденты Парка освобождаются от налога на прибыль, НДС и прочих сборов. Помимо этого, работники ПВТ уплачивают подоходный налог по меньшей ставке – 9%. Другие послабления связаны с валютным контролем и некоторыми юридическими аспектами работы.
Новых резидентов ПВТ становится все больше, и это также связано с тем, что стал шире список видов деятельности, дающих право на налоговые и другие льготы после вступления в силу
Документ продлевает срок действия специального правового режима Парка высоких технологий до 1 января 2049 года и содержит целый ряд новаций.
34 компании-новичка созданы исключительно отечественными предпринимателями. Другие – с участием зарубежных инвесторов. Это и Австрaлия, и Штaты, и Рoссия, и Кaнада, и Литвa, и Чeхия.
Сейчас в парке зарегистрировано 293 резидента.
Напомним, в областных центрах страны в ближайшие несколько лет
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Отметим, что резиденты Парка освобождаются от налога на прибыль, НДС и прочих сборов. Помимо этого, работники ПВТ уплачивают подоходный ...
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