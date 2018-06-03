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В Парке высоких технологий зарегистрировали 56 новых резидентов

04.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Отметим, что резиденты Парка освобождаются от налога на прибыль, НДС и прочих сборов. Помимо этого, работники ПВТ уплачивают подоходный 

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налог по меньшей ставке – 9%. Другие послабления связаны с валютным контролем и некоторыми юридическими аспектами работы.

Новых резидентов ПВТ становится все больше, и это также связано с тем, что стал шире список видов деятельности, дающих право на налоговые и другие льготы после вступления в силу Декрета «О развитии цифровой экономики».

Документ продлевает срок действия специального правового режима Парка высоких технологий до 1 января 2049 года и содержит целый ряд новаций.

34 компании-новичка созданы исключительно отечественными предпринимателями. Другие – с участием зарубежных инвесторов. Это и Австрaлия, и Штaты, и Рoссия, и Кaнада, и Литвa, и Чeхия.

Сейчас в парке зарегистрировано 293 резидента.

Напомним, в областных центрах страны в ближайшие несколько лет могут появиться подразделения администрации Парка высоких технологий.



 
Теги: Курсы валют
 
 
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Отметим, что резиденты Парка освобождаются от налога на прибыль, НДС и прочих сборов. Помимо этого, работники ПВТ уплачивают подоходный  ...
 
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