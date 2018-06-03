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Карпенко: выпускные экзамены в школах претерпят изменения

04.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Министр образования сказал, что главная проблема, имеющаяся сейчас в этом плане, – это то, что форма выпускного экзамена в школе не соответствует форме вступительных испытаний при поступлении в вузы и ссузы. Поэтому, по словам Игоря Карпенко, необходимо найти формулу, «которая позволила бы сбалансировать потребности и школы, и учащегося, и родителей». 

Кроме того, министр образования сообщил о том, что произойдут некоторые изменения в централизованном тестировании. Игорь Карпенко отметил, что за ЦТ нельзя потерять личность абитуриента. И, скорее всего, по некоторым специальностям могут появиться внутренние вступительные испытания. Также рассматривается вопрос изменения методологии подсчета баллов ЦТ. «Мы говорим об абсолютной шкале баллов, которая позволила бы учащимся и родителям четко сопоставлять уровень оценки в школе с уровнем оценки по централизованному тестированию», – сказал Игорь Карпенко.

Фото: БЕЛТА
 
 
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Министр образования сказал, что главная проблема, имеющаяся сейчас в этом плане, – это то, что форма выпускного экзамена в школе не соответствует форме...
 
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