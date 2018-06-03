В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карпенко: выпускные экзамены в школах претерпят изменения Министр образования сказал, что главная проблема, имеющаяся сейчас в этом плане, – это то, что форма выпускного экзамена в школе не соответствует форме...

Министр образования сказал, что главная проблема, имеющаяся сейчас в этом плане, – это то, что форма выпускного экзамена в школе не соответствует форме вступительных испытаний при поступлении в вузы и ссузы. Поэтому, по словам Игоря Карпенко, необходимо найти формулу, «которая позволила бы сбалансировать потребности и школы, и учащегося, и родителей».Кроме того, министр образования сообщил о том, что произойдут некоторые изменения в централизованном тестировании. Игорь Карпенко отметил, что за ЦТ нельзя потерять личность абитуриента. И, скорее всего, по некоторым специальностям могут появиться внутренние вступительные испытания. Также рассматривается вопрос изменения методологии подсчета баллов ЦТ.», – сказал Игорь Карпенко.Фото: