В КНДР сменилась военная верхушка





Источники, знакомые с политической ситуацией в КНДР, уточнили, что Ким Чен Ын сменил министра вооруженных сил, начальника генштаба и главного армейского политрука. "Министра народных вооруженных сил КНДР Пак Ен Сика и главу генерального штаба Корейской народной армии Ли Мен Су сменили на их постах соответственно заместитель министра народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль и заместитель начальника генштаба Ли Ен Гиль", - рассказал инсайдер.

По неподтвержденным данным смена руководителей произошла еще 17 мая. Бывшая военная верхушка лишилась своих постов из-за "закостеневшего образ мыслей", что никак не соответствует новой политике, проводимой Ким Чен Ыном. Важный момент, по мнению экспертов, заключается в том, что новые руководители ведомств гораздо моложе своих предшественников.

Вполне возможно, что старая военная элита не поддерживала стремление северокорейского лидера к установлению дипломатических отношений с США, а также денуклеризацию КНДР.