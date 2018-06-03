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Во Флориде состоялся очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 (ВИДЕО)

04.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Запуск состоялся в 7.45 утра по нашему времени, а на сайте компании SpaceX можно было посмотреть действие в прямой трансляции. Отметим, что данный старт должен был состояться еще на прошлой неделе, но его отменили из-за необходимости дополнительной проверки второй ступени Falcon 9.

Кстати, спутник SES-12, который американская ракета-носитель вывела в космос, создан Airbus Defence and Space. На геостационарной орбите он должен сменить запущенный в 2002 году спутник NSS-6. По официальным данным новый спутник, принадлежащий люксембургской телекоммуникационной компании, будет покрывать территорию Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Это уже одиннадцатый удачный старт SpaceX в текущем году.

 
 
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Запуск состоялся в 7.45 утра по нашему времени, а на сайте компании SpaceX можно было посмотреть действие в прямой трансляции. Отметим, что данный старт должен был...
 
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