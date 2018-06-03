В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во Флориде состоялся очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 (ВИДЕО) Запуск состоялся в 7.45 утра по нашему времени, а на сайте компании SpaceX можно было посмотреть действие в прямой трансляции. Отметим, что данный старт должен был...

Запуск состоялся в 7.45 утра по нашему времени, а на сайте компании SpaceX можно было посмотреть действие в прямой трансляции. Отметим, что данный старт должен был состояться еще на прошлой неделе, но его отменили из-за необходимости дополнительной проверки второй ступени Falcon 9.Кстати, спутник SES-12, который американская ракета-носитель вывела в космос, создан Airbus Defence and Space. На геостационарной орбите он должен сменить запущенный в 2002 году спутник NSS-6. По официальным данным новый спутник, принадлежащий люксембургской телекоммуникационной компании, будет покрывать территорию Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.Это уже одиннадцатый удачный старт SpaceX в текущем году.