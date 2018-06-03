|
Возле Щомыслицы под Минском из-за выставки «Белагро» с 5 июня изменят организацию движения
04.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
С 5 по 10 июня на участке с 10-го по 19-й километр автодороги Р-1 Минск - Дзержинск разрешенная скорость движения поэтапно снижена путем установки временных дорожных знаков до 50 километров в час, проинформировали в УВД Миноблисполкома.
Сотрудники ДПС с применением мобильных датчиков фотофиксации нарушений будут обеспечивать контроль за соблюдением водителями скоростных режимов.
По информации ГАИ, парковка автомобилей посетителей выставки предусмотрена на площадках возле торгового центра и на обочинах автодороги Р-1 Минск - Дзержинск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 5 по 10 июня на участке с 10-го по 19-й километр автодороги Р-1 Минск - Дзержинск разрешенная скорость движения поэтапно снижена путем установки временных ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)