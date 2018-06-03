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Эксперты назвали страны с худшими в мире дорогами

04.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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стран с худшими дорогами от Индекса глобальной конкурентоспособности по странам появился в сети.


В список вошли всего 137 стран, качество дорог которых эксперты оценили по шкале от одного до 7 баллов. Сразу отметим, что Беларусь в рейтинг не попала, как нет в рейтинге и страны, набравшей высший балл качества дорог.

На последней строчке расположилась Мавритания с двумя баллами, а вот Демократическая Республика Конго и Гаити набрали на 0,1 балла больше. Не намного лучше ситуация в Гвинее и на Мадагаскаре, которые заслужили всего 2,2 пункта. Дороги в Украине эксперты оценили на 2,4 балла, а в Молдове - на 2,5 балла. Чуть лучше ситуация в России - 2,9 балла.

Лучшие в мире дороги в Объединенных Арабских Эмиратах, которые могут похвастать оценкой в 6,4. Далее с небольшим отрывом в несколько десятых балла идут Сингапур, Швейцария (обе - 6,3), Гонконг (6,2), Нидерланды, Япония (обе - 6,1), Франция, Португалия, Австрия (все - 6,0), а также США (5,7 балла).

 
 
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стран с худшими дорогами от Индекса глобальной конкурентоспособности по странам появился в сети. В список вошли всего 137 стран, качество дорог...
 
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