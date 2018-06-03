С молитвой и верой к святому Пантелеимону

Все православные христиане почитают Святого Пантелеимона как небесного целителя. Имя этого святого призывается в молитве за больных, при совершении таинства соборования, освящении воды. Известны многочисленные случаи исцелений, которые совершаются этим святым в наши дни. Он является покровителем врачей и больных.

7 июня в Поставском благочинии пройдёт крестный ход с иконой святого великомученика и целителя с частицей его мощей.

Икона будет пребывать:

— в центральной районной больнице (12.00),

— Поставском ТЦСОН (14.00),

— в отделении социальной адаптации, реабилитации и дневного пребывания инвалидов (14.30),

— в 1-ом военном госпитале органов пограничной службы Республики Беларусь (15.00),

— в Воропаевской райбольнице (16.30),

— в Дуниловичском психоневрологическом доме-интернате (18.00).

Придите с молитвой и верой к врачевателю болезней тела и души.

Протоиерей Валерий ПАШКЕВИЧ, Благочинный, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца г. Поставы