|
С молитвой и верой к святому Пантелеимону
04.06.2018 — Разное | Поставский край
>
Все православные христиане почитают Святого Пантелеимона как небесного целителя. Имя этого святого призывается в молитве за больных, при совершении таинства соборования, освящении воды. Известны многочисленные случаи исцелений, которые совершаются этим святым в наши дни. Он является покровителем врачей и больных.
7 июня в Поставском благочинии пройдёт крестный ход с иконой святого великомученика и целителя с частицей его мощей.
Икона будет пребывать:
Придите с молитвой и верой к врачевателю болезней тела и души.
Протоиерей Валерий ПАШКЕВИЧ, Благочинный, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца г. Поставы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Все православные христиане почитают Святого Пантелеимона как небесного целителя. Имя этого святого призывается в молитве за больных, при совершении таинства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)