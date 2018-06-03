На трассе вблизи Щомыслицы ограничат скорость движения с 5 по 10 июня

Разрешённую скорость движения на части трассы Р1 под Минском временно снизят до 50 км/ч, сообщает ГАИ.

На участке автодороги (с 10-го по 19-й километры) вблизи Щомыслицы с 5 по 10 июня изменят организацию дорожного движения в связи с проведением в торговом центре «Глобус Парк» международной сельскохозяйственной выставки «Белагро-2018». Допустимая скорость движения будет поэтапно снижена временными дорожными знаками до 50 км/ч. Парковка для посетителей выставки предусмотрена на площадках возле торгового центра и на укреплённых обочинах автодороги Р1.