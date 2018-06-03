Укротители полесской флоры



Работники мастерского лесозаготовительного участка № 3 лесопункта трудятся в нашем районе и всегда готовы помочь коллегам.

Чтобы выяснить, кого же стоит отметить среди продуктивного коллектива ГЛХУ «Хойникский лесхоз», обратилась к идеологу предприятия Галине Николаевне Рябинкиной. Предложение написать о работниках мастерского лесозаготовительного участка № 3 лесопункта пришлось кстати, ведь именно они были отмечены наградами вышестоящей организации и своего учреждения за активное участие в ликвидации последствий бурелома, прошедшего на территории Червенского лесхоза Минской области.

Мы уже публиковали новость о высокой награде начальника лесопункта, куда входит и бригада № 3, А.А. Демиденко – медаль «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

На ветровально-буреломных лесосеках на Червеньщине лесоводы трудились с июля 2016 года па март 2017. Люди выкладывались на всю мощность, прежде всего показывая качественный результат. Эти заслуги высоко оценены руководством отрасли.

Настал черёд познакомить читателей с людьми, которые бок о бок трудились над ликвидацией последствий стихии.





Знакомиться с профессионалами своего дела направилась прямо на делянку, а точнее, 76-й квартал Козелужского лесничества. Лесосека там напоминает поле после урагана: поваленные деревья, разметавшиеся листья. Работники же ловко и оперативно приводят этот пейзаж в порядок, сгребая металлическим тракторным ковшом ветки, освобождая путь для лесовоза с манипулятором.

На участке та самая третья бригада занята на вырубке леса, чистке делянки и вывоза лесопродукции.

Как только выбираешься из машины, мигом атакуют жадные комары, способные, кажется, прокусить металл. В этот момент позавидовала вальщикам леса – мужчины экипированы в спецодежду из плотного материала, на ногах тяжёлые ботинки, а руки спрятаны в рукавицы. Лицо защищает от летящих опилок и тех самых кровожадных насекомых специальная маска. На время мужчинам пришлось её снять – всё для хорошего снимка.

Но больше всего повезло, считаю, трактористам на подготовке леса – они-то могут спрятаться от комаров и назойливого шума бензопилы в кабине. Пока техника освобождает подход к деревьям, вальщики продвигаются, попутно отмеряя и обрезая хлысты (так лесоводы называют обрезанные стволы деревьев) по нужной длине.

Работая по 8 часов, в среднем одна эта бригада заготавливает до 60 кубометров древесины за смену. Всего за 4 месяца нынешнего года на счету этой бригады почти 4300 кубометров лесопродукции. К трудностям мужчины относятся снисходительно: мол, где же их нет. Видно, не в привычке профессионалов жаловаться.

– Это и есть наша работа, сил и здоровья хватает, главное – не лениться, – с улыбкой резюмирует вальщик леса Анатолий Миц.

Алеся ЯЧИЧЕНКО.

Фото автора.