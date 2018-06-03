Взрывоопасные предметы: как распознать и что делать



Многие жители Хойникского района, преимущественно в сезоны посевных и уборочных работ, летние периоды, сталкивались и сталкиваются со страшной опасностью, эхом Великой Отечественной войны в виде взрывоопасных предметов, которые до сих пор находятся в наших землях.

Несмотря на слаженные действия, ответственность и порядочность наших граждан и сотрудников силовых ведомств нашего района, напоминаю, что возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных взрывами, несёт значительную угрозу жизни и здоровью людей, а также системам жизнеобеспечения населения.

Под взрывоопасными предметами следует понимать любые устройства, средства, подозрительные предметы, которые способны при определенных условиях (или при воздействии на них) взрываться и причинять ущерб людям, животным или объектам. Взрывчатые вещества — химические соединения или их смеси, способные под воздействием внешнего импульса (удара, укола, трения, нагрева) взрываться. Боеприпасы — средства военной техники одноразового использования, предназначенные для ликвидации живой силы противника. Взрыватели — это устройства, обеспечивающие взрыв боеприпасов.

К взрывоопасным предметам относятся:артиллерийские боеприпасы, ракеты всех калибров и типов;ручные и противотанковые гранаты;авиабомбы и кассетные боеприпасы всех калибров;инженерные боеприпасы всех типов;авиационные боеприпасы, «зависшие» при боевом применении;самодельные взрывные устройства, а также фугасы (управляемые и неуправляемые).

В случае выявления взрывоопасных и подозрительных металлических предметов необходимо:

— немедленно прекратить все работы в районе выявления взрывоопасного предмета (предметов);

— вывести (отвести) на максимальное расстояние всех людей (не меньше 100 метров), которые находятся поблизости, пытаясь двигаться назад по своим следам;

— обозначить опасное место хорошо видимым ориентиром, где находится этот предмет и оградить (доски, жерди, ветви, веревки, куски материи и тому подобное) его от посторонних лиц, в том числе детей;

— сообщить о находке в дежурную часть РОВД по телефону 8 (02346) 2-12-49, 102; сообщение делать не спеша, четко, с указанием точного адреса (ориентиров) места нахождения взрывоопасного предмета);

— ожидать на безопасном расстоянии от места нахождения взрывоопасного предмета до приезда сотрудников РОВД и военного комиссариата, которые выполнят комплекс мероприятий по обеспечению охраны взрывоопасного предмета и по недопущению к опасной зоне других людей до прибытия группы разминирования.

Будьте осторожны при обнаружении взрывоопасных предметов: только строгое соблюдение правил безопасности может исключить случаи подрыва!

Категорически запрещается: курить и использовать открытый огонь вблизи места, где находится взрывоопасный предмет или предмет похожий на него; поднимать, вытягивать из почвы, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать любые взрывоопасные предметы; собирать, хранить боеприпасы, пытаться их разбирать; изготавливать из снарядов предметы быта; собирать и сдавать в металлолом боеприпасы, оружие и снаряжение времен войны; переносить эти предметы в места нахождения людей.

Разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ. При выявлении взрывоопасного предмета или предметов подозрительного характера лишь выполнение мер безопасности позволит предотвратить случаи увечья или гибели.

В. ВЕРГУНОВ,

начальник группы территориальной обороны военного комиссариата Хойникского и Брагинского районов.