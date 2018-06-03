В организациях Костюковичского района выявлены нарушения правил пожарной безопасности

Работниками инспекции надзора и профилактики Костюковичского РОЧС в составе районной мобильной группы по оказанию практической и методической помощи организациям всех сфер деятельности в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда было изучено состояние пожарной безопасности объектов организаций района (промышленный магазин, гастроном, универмаг, ресторан «Дубрава» Костюковичского РАЙПО, ОАО «Костюковичская передвижная механизированная колонна №90 «Водстрой», КФХ Метелкина).

В ряде случаев были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, среди которых:

ОАО «Костюковичская передвижная механизированная колонна №90 «Водстрой»

– пожарные щиты, находящиеся в ремонтных мастерских, укомплектованы не в полном объеме немеханизированным инструментом и инвентарем;

– работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, на которых возложены проведение противопожарных инструктажей, члены добровольной пожарной дружины не обучены по программе пожарно-технического минимума.

КФХ «Метелкина»

– объект и сельскохозяйственная техника не обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также пожарный щит, находящийся на территории объекта, не оборудован немеханизированным инструментом и инвентарем.

На объектах Костюковичского РАЙПО нарушений требований правил пожарной безопасности выявлено не было.

Костюковичский РОЧС еще раз напоминает руководителям и должностным лицам организаций, что в соответствии ч. 1 ст. 23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за нарушение законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин на физическое лицо, а на юридическое лицо – предупреждение или наложение штрафа в размере до двухсот базовых величин.