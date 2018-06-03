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Ольга Бузова показала, как будет выглядеть ее первый ресторан в Москве
Российская певица Ольга Бузова открывает свой первый ресторан в Москве. Об этом девушка
Бузова написала, что в заведении можно будет перекусить полезно и недорого. Точка общепита будет называться в честь певицы — BUZfood. А в самом заведении будут крутить песни и клипы Бузовой.
— Мы с командой профессионалов тщательно проработали концепцию проекта и его меню, остановившись не только на быстрой, но и на полезной еде. В меню будут различные салаты, горячее и напитки, которые мы будем делать по фирменным рецептам, — сообщала певица.
Сейчас в заведении на Цветном бульваре в Москве идет ремонт. Открыть его планируют в середине июня.
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Ольга Бузова писала, что в заведении можно будет перекусить полезно и недорого. Точка общепита будет называться в честь певицы - BUZfood.
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