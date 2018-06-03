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Ольга Бузова показала, как будет выглядеть ее первый ресторан в Москве

04.06.2018 10:43 — Разное | Tut.by  
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Российская певица Ольга Бузова открывает свой первый ресторан в Москве. Об этом девушка сообщила в своем Instagram еще в апреле. Недавно в соцсетях заведения появился его дизайн-проект.


На эскизах видно, что на стенах заведения планируют красками вручную нарисовать портрет певицы.

Бузова написала, что в заведении можно будет перекусить полезно и недорого. Точка общепита будет называться в честь певицы — BUZfood. А в самом заведении будут крутить песни и клипы Бузовой.

— Мы с командой профессионалов тщательно проработали концепцию проекта и его меню, остановившись не только на быстрой, но и на полезной еде. В меню будут различные салаты, горячее и напитки, которые мы будем делать по фирменным рецептам, — сообщала певица.



Сейчас в заведении на Цветном бульваре в Москве идет ремонт. Открыть его планируют в середине июня.

О том, кто такая Ольга Бузова и как прошел ее ноябрьский концерт в Минске мы писали здесь.

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***

2 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить 3 парных билета категории VIP на фестиваль «Космос наш!» в Минске бесплатно.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Ольга Бузова писала, что в заведении можно будет перекусить полезно и недорого. Точка общепита будет называться в честь певицы - BUZfood.
 
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